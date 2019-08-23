Полицейский живой: новые подробности стрельбы в Кропивницком

Информация про смерти второго полицейского во время стрельбы в Кропивницкому не подтвердилось. Фото: news

Опровергли информацию о смерти второго полицейского во время стрельбы в Кропивницком.

"В результате стрельбы были травмированы два человека из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Кировоградской области, пишет unn.

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"Один человек скончался на месте, а другой был доставлен в медицинское учреждение. Информация о том, что он погиб, недостоверна. Сейчас он находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, но он жив".

Умер второй человек, который получил ранения во время стрельбы в Кропивницком.