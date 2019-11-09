Полицейский за рулем собственного авто сбил насмерть пешехода

В Кропивницком полицейский насмерть сбил 40-летнего пешехода. Фото - dbr.gov.ua

В Кропивницкому полицейский сбил пешехода.

40-летнего пострадавшего срочно госпитализировали, однако от полученных травм он умер, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По словам свидетелей, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте вне пешеходного перехода. Водитель авто был трезв.

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Следователи начали уголовное производство. Собранные материалы передали в Государственное бюро расследований. Там сообщили, что полицейский с ГУНП области был за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Если вину полицейского докажут - могут посадить на 8 лет.

Вблизи Сосници полицейский ГУНП в Черниговской области насмерть сбил 55-летнего велосипедиста. Сержант был вне службы.