Полицейский умер от пулевого ранения

Погибший - 35-летний Руслан Матко. Фото: Национальная полиция

В Днепре нашли погибшего полицейского с пулевым ранением.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти конвоира - сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.

Погибший - 35-летний Руслан Матко.

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По неофициальным подтверждением, сослуживца конвойной службы нашли мертвым в изоляторе временного содержания. Рядом с ним лежал табельный пистолет Макарова.

В Киеве трем патрульным полицейским объявили о подозрении после того, как умер задержанный ими человек.