Полицейский умер от пулевого ранения

В Днепре нашли погибшего полицейского с пулевым ранением.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти конвоира - сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.
Погибший - 35-летний Руслан Матко.
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По неофициальным подтверждением, сослуживца конвойной службы нашли мертвым в изоляторе временного содержания. Рядом с ним лежал табельный пистолет Макарова.
В Киеве трем патрульным полицейским объявили о подозрении после того, как умер задержанный ими человек.
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