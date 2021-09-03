Полицейский спас самоубийцу, который едва не спрыгнул с девятого этажа

Самоубийцу спас полицейский. Фото: Нацполиция

На Киевщине в городе Обухов мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с балкона многоэтажки.

"На спецлинию" 102 "поступил вызов от местного жителя о том, что в многоэтажке напротив, на балконе 9 этажа сидит мужчина", - сообщается на официальном сайте Нацполиции.

На место прибыли полицейские. Они вступили в диалог с мужчиной и выяснили, что он решил совершить самоубийство из-за семейных неурядиц. Мужчине не дали прыгнуть: полицейский силой затянул его внутрь балкона. Мужчину отправили в больницу.

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В Вознесеновском районе Запорожья 19-летняя женщина совершила самоубийство. Она прыгнула с недостроенного мостового перехода. Во время осмотра места трагедии, полицейские нашли предсмертную записку. В ней женщина написала причины, по которым покончила с собой.