Полицейский "допросил" свидетеля, который умер два года назад

На Черниговщине 28-летнему Алексею Коваленко, бывшему оперуполномоченному Варвинского отделения полиции Черниговской области, поручили расследовать дело о краже авто и допросить свидетелей.
Правоохранитель решил схитрить, и чтобы ни у кого не брать показания, сам написал их. При этом полицейский подписал свидетельство именем человека, который, как оказалось, умер почти два с половиной года назад, пишет Радио Трек.
Мужчину суд обязал выплатить 850 грн штрафа и постановил взыскать с него 5720 грн судебных расходов за служебный подлог.
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"Наказание могло быть и более строгим, если бы экс-полицейский не пошел с прокурором на сделку о признании вины. А так отделался наказанием гривной", - говорится в сообщении.
Также, полицейского лишили права занимать должности в правоохранительных органах ближайший год.
В Киеве разоблачили полицейского, который за деньги "разрешал" работу развлекательным заведениям и заведениям общественного питания.
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