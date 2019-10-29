Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве: фото опасного преступника

На Днепропетровщине разыскивают 43-летнего Святослава Беспалько с Каменского.

Его подозревают в умышленном убийстве, сообщили в отделе коммуникации областной полиции и показали фото злоумышленника.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине разыскивают подозреваемого в убийстве 43-летнего Святослава Беспалько с Каменского

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сидел за разбой, изнасилование и оружие: рассказали о заключенном-беглеце

"27 октября около 22:00 подозреваемый нанес 32-летнему мужчине смертельное ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, полицейские просят сообщать по телефонам 102, (0569) 53-58-37, 067-708-38-24, 067-757-89-77.

С Бердичевского исправительного центра на Житомирщине сбежал осужденный - 39-летний Сергей Солоха. Он киевлянин, неоднократно судимый. И сейчас может скрываться в селе Пятигоры под Киевом.