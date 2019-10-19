Полицейские пытали человека около 4 часов

Полицейские пытали мужчину около 4 часов. Фото: fakty.net.ua

Двум полицейским Васильковского отдела Нацполиции Киевщины объявили подозрение в пытках.

"История ужасная и жестокая, состоялась еще в декабре прошлого года. Причина пыток - более, чем бессмысленная. Мужчина на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата", - написал в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

По его словам, на видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они "цинично продолжают применять силу".

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"Дальше - больше. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевской области, где продолжили жестоко бить. Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов", - пишет он.

Родственники мужа разыскивая его, обратились в тот же Васильковский отдел полиции. Полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении. Факт преступления хотели скрыть.

В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками Национальной полиции. Основанием для открытия производства стало видео, которое опубликовал житель Сум, сообщили в прокуратуре Сумской области.