Полицейские обругали водителя, который нарушил ПДД: видео конфликта

То, что происходило, снял на видео сам автомобилист Фото: pixabay.com

В Киеве полицейские остановили автомобиль и грубо общались с водителем, нецензурно ругались и угрожали применить физическую силу.

То, что происходило, снял на видео сам автомобилист, сообщили на Телеграмм-канале "Корреспондент UA".

По словам правоохранителей, водитель нарушил правила дорожного движения, за что и был остановлен. Также во время разговора полицейские упрекали мужчине за рулем в том, что якобы им пришлось погоняться за водителем - на требование остановиться он отреагировал не сразу.

На кадрах видно, что сначала полицейские поздоровались, представились, сообщили о нарушении человеком ПДД, и попросили предъявить водительское удостоверение. Документы они намеревались взять, но молодой человек не хотел передавать права им в руки, и просто показывал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские задушили мужчину при задержании

"Нет-нет! Не вырывайте с рук!" - запротестовал водитель.

И здесь манера общения правоохранителей изменилась: они с матом стали требовать, чтобы водитель вышел из салона машины, сами открыли дверь, расстегнули ему ремень безопасности.

"Сейчас вылетишь на ** й с этой машины, бл ** ь, документы давай сюда, бл ** ь! Немного путаешься? Я тебя сейчас за уши вытащу. Выходи из машины!" - говорили полицейские.

После того как водитель, продолжая съемку, вышел из авто, полицейские сначала попросили его положить руки за спину, чтобы задержать. На вопрос - за что, мужчине ответили: "А сколько мы за тобой ехали?"

Позже водитель предъявил им содержимое кошелька, еще раз показал водительское, свой паспорт. Правоохранители, разговаривая опять совершенно спокойно, предложили мужчине поехать с ними в участок, и вскоре запись прервалась.

В сети такая манера общения полицейских вызвала возмущение. Также в комментариях начались споры о неоднозначности ситуации - ведь точно не известно, за что остановили водителя, то, что происходит, показано только частично, а записей с нагрудных камер "копов" - нет. Пользователи также отмечают, что в любом случае такое общение правоохранителей недопустимо.

Во Львове в районном отделении полицыи женщина, которая пришла с заявлением о краже телефона, напала на сотрудников правоохранительных органов.