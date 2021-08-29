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воскресенье, 29 августа 2021 11:27

Полицейские незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан

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Полицейские незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан
Двое работников Нацполиции незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан. Фото: gp.gov.ua

В Черкасской области будут судить действующего и бывшего оперативных работников Нацполиции. Их обвиняют в организации незаконной прослушки граждан за деньги.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Мужчины организовали схему предоставления услуг по прослушиванию телефонных разговоров граждан на платной основе. Для этого они использовали специальные устройства.

Полицейские задержали одного из подозреваемых после передачи очередной информации и получения за это $2 тыс.

Злоумышленников обвиняют по факту нарушения тайны телефонных разговоров.

20 августа детективы НАБУ разоблачили члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на получении $90 тыс. взятки за предоставление разрешений и лицензий на право заниматься игорным бизнесом. За два дня ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,6 млн грн залога.

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