Полицейские незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан

Двое работников Нацполиции незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан. Фото: gp.gov.ua

В Черкасской области будут судить действующего и бывшего оперативных работников Нацполиции. Их обвиняют в организации незаконной прослушки граждан за деньги.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель скрылся с головой сбитой школьницы

Мужчины организовали схему предоставления услуг по прослушиванию телефонных разговоров граждан на платной основе. Для этого они использовали специальные устройства.

Полицейские задержали одного из подозреваемых после передачи очередной информации и получения за это $2 тыс.

Злоумышленников обвиняют по факту нарушения тайны телефонных разговоров.

20 августа детективы НАБУ разоблачили члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на получении $90 тыс. взятки за предоставление разрешений и лицензий на право заниматься игорным бизнесом. За два дня ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,6 млн грн залога.