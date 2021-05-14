Полицейские извинились перед женщиной за задержание 22 года назад

Перед жительницей Киевской извинились за задержание, которое состоялось в 1999 году. Фото: volynonline.com

Ликвидационная комиссия Васильковского городского отдела ГУ МВД в Киевской области извинилась перед жительницей Киевской области за задержание, которое произошло в 1999 году.

Соответствующее объявление ликвидационная комиссия опубликовала в газете "Голос Украины" накануне.

"Согласно с требованиями ст. 25 Закона Украины" О милиции ", Васильковский городской отдел ГУ МВД в Киевской области публично приносит извинения за действия работников милиции, которые заключались в незаконном задержании гражданки Погребной Любви Григорьевны 19 апреля 1999 года", - говорится в объявлении.

Еще в 2007 году Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить жительнице Киевской области 50-летней Любови Погребной € 1,7 тис. за длительное неисполнение решения украинского суда по ее делу. Погребная обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение ее прав, в том числе на незаконные действия милиции.

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Она и ее бывший муж основали несколько общественных организаций, среди которых "Любава" и "Родина".

15 апреля 1999 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мужа Погребной за незаконное присвоение гуманитарной помощи. В этот же день, в рамках этого уголовного дела женщину арестовали, провели обыск ее дома и гаражей, изъяли некоторое имущество заявительницы. Правоохранители также изъяли некоторые документы общественной организации "Любава".

Согласно утверждениям Погребной, ее допрашивали ночью, работники правоохранительных органов угрожали ей и пытали во время допросов и содержания.

20 апреля 1999-го в связи с психическими расстройствами и общим ухудшением состояния здоровья сотрудники МВД увезли женщину в психиатрическую больницу. На следующий день Погребная была освобождена под подписку о невыезде, однако осталась в больнице. 30 апреля 1999 года был отменена подписка о невыезде.

Как утверждала женщина, ей сообщили об этом письмом только 23 июня 2006 года.

23 мая 2000-го председатель Киевского областного суда отменил решение от 16 апреля 1999 года и закрыл дело в связи с отсутствием доказательств административного нарушения.

В Харькове сообщили о подозрении о сокрытии преступления капитану полиции. Мужчина решил не портить статистику и не расследовать нападение на местного жителя.