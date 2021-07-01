Полицейская скрутила водителя "Мерседеса", который сбил ее на переходе

Водитель сбил сотрудницу полиции на переходе. Фото: dtp.kiev.ua.

В Дарницком районе Киева водитель на белом Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе.

Она оказалась сотрудницей полиции, сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

После наезда пострадавшая поднялась, запрыгнула в Mercedes со стороны пассажира и "скрутила" водителя.

Ей помогли коллеги по службе, на водителя автобуса одели наручники.

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В селе Брыков Тернопольской области сын заместителя начальника отделения полиции №1 сбил 19-летнюю Ольгу Хрищук. Мужчина не остановился, чтобы оказать помощь, а бросил пострадавшую умирать посреди дороги. Ее случайно заметили местные жители и спасли, об этом в Іnstagram сообщила пострадавшая.