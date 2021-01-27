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среда, 27 января 2021 20:12

Покушение на "правую руку" Баканова: СБУ обнародовала доказательства причастности Нескромного
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СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя СБУ к организации заказного убийства
Фото: ssu.gov.ua
СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя СБУ к организации заказного убийства
СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя СБУ к организации заказного убийства
СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя СБУ к организации заказного убийства
СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя СБУ к организации заказного убийства

Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Подозрение вручили родным. Самого Нескромного разыскивают для допроса, как подозреваемого, и должны вручить ходатайство об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СБУ.

Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова, по данным следствия. Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

Основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

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Фигуранты дела разработали детальный план убийства. Для его выполнения Расюк на протяжении октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым.

Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями. На первой аудиозаписи Расюк с неизвестным мужчиной обсуждает организацию заказного убийства Наумова.

На другой аудиозаписи - разговор, записанный во время встречи Нескоромного и Расюка, на котором обсуждается, сколько будет стоить это дело.

На начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова готовилось покушение. Организатор готов был заплатить за это $50 тыс. В сговоре были несколько человек, в том числе действующий офицер СБУ. Это - старший консультант штаба антитеррористического центра полковник Юрий Расюк. Его задержали 22 января во время передачи денег. Он под стражей без права на залог.

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