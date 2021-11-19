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пятница, 19 ноября 2021 14:41

Покушение на Лещенко: суд отправил за решетку гражданина США

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Покушение на Лещенко: суд отправил за решетку гражданина США
Гражданина США Курта Джейкоба Гросанса арестовали на два месяца по делу покушения на министра Романа Лещенко. Фото: 5 ru

Подозреваемому в покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко избрали меру пресечения.

Гражданина США Курта Джейкоба Гросанса арестовали на два месяца без права на залог. Такое решение сегодня принял 19 ноября Печерский райсуд Киева.

Еще одна подозреваемая по делу - украинка Елена Богач. Решения по ней еще не приняли.

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Известно, что Гроссанс имеет аграрный бизнес в Украине. В 2018 году нанял топ-менеджером своей компании Лещенко. Впоследствии бизнесмен обвинил его в хищении $250 млн и пытался взыскать их через суд, пишут "Ґраты".

Гроссанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств. И американец решил его убить. Вместе с сообщницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием.

В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гроссанс с сообщницей заказали "киллеру" покалечить министра Романа Лещенко.

О подготовке покушения на министра Романа Лещенко стало известно вчера, 18 ноября, на брифинге министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Сам Лещенко о покушении узнал за пол часа до начала брифинга, рассказал. Говорит, что с 2020-го находится под государственной охраной. Для него является шоковой ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер. Мошеннические действия гражданина США были совершены не только в отношении него, но и в отношении других лиц. Были выиграны все суды. Поэтому на постоянные поступавшие манипуляции и шантаж он не реагировал.

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19
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