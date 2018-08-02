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четверг, 02 августа 2018 12:37

Покушение на активистов: протаранили машину
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В Одессе совершили покушение на двух активистов
Фото: Думская
В Одессе совершили покушение на двух активистов
В Одессе совершили покушение на двух активистов
В Одессе совершили покушение на двух активистов
В Одессе совершили покушение на двух активистов

Одесский журналист-расследователь Григорий Козьма заявил о том, что на его жизнь было совершено покушение. По словам журналиста, в его авто на большой скорости намеренно въехал грузовик, водитель которого после наезда выпрыгнул из кабины и скрылся на мопеде с сообщниками. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Козьма сообщил, что с ним в машине находился руководитель городской организации партии "Народный рух Украины" Михаил Кузаконь, известный своей правозащитной деятельностью, который, в частности, требовал наказания виновных в нападениях на активистов.

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"Только что меня и Михаила Кузаконя совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости намеренно въехал в машину. Водитель выпрыгнул из машины еще на ходу и побежал. Водитель скрылся на заранее приготовленном мопеде. Как я помню, их ( нападающих - ред.) было трое. Я успел выпрыгнуть и остался целым. Михаил тоже цел. На улице играли дети. Ждем полицию и СМИ", - написал Козьма.

В Бердянске застрелили местного активиста Виталия Олешко. Четырем задержанным по делу об убийстве объявили о подозрении.

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