Покушение на адвоката: нашли вещи злоумышленников

В Харькове вблизи места обнаружения сожженного автомобиля Opel нашли вещи, предположительно принадлежащие причастным к покушению на адвоката Андрея Гагуна.
За 5 м от сожженного Opel в зарослях был мобильный телефон белого цвета, пишет Depo.Харьков.
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В 70-100 м от авто также обнаружили газовый баллончик, перчатку, зажигалку и батарею от мобильного телефона.
По неофициальным данным, место, где вероятны преступники переоделись, находится в нескольких сотнях метров от сожженного Opel в лесопосадке. Это место обнаружил служебный пес при осмотре прилегающей территории.
На месте продолжаются следственные действия.
В Харькове во дворе по ул. Чайковского, 6 взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна. Взрыв произошел, когда он сел за руль. Говорит, устройство было под машиной. Он чудом не пострадал. Преступники скрылись на синем Opel Vectra.
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