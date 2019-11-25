Покушение на адвоката: нашли вещи злоумышленников

В Харькове полицейские нашли вещи, которые могут принадлежать подозреваемым в покушении на адвоката. Фото - kh.depo.ua

В Харькове вблизи места обнаружения сожженного автомобиля Opel нашли вещи, предположительно принадлежащие причастным к покушению на адвоката Андрея Гагуна.

За 5 м от сожженного Opel в зарослях был мобильный телефон белого цвета, пишет Depo.Харьков.

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В 70-100 м от авто также обнаружили газовый баллончик, перчатку, зажигалку и батарею от мобильного телефона.

По неофициальным данным, место, где вероятны преступники переоделись, находится в нескольких сотнях метров от сожженного Opel в лесопосадке. Это место обнаружил служебный пес при осмотре прилегающей территории.

На месте продолжаются следственные действия.

В Харькове во дворе по ул. Чайковского, 6 взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна. Взрыв произошел, когда он сел за руль. Говорит, устройство было под машиной. Он чудом не пострадал. Преступники скрылись на синем Opel Vectra.