Покушение на адвоката: нашли авто злоумышленников

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове на ул. Пушкинской нашли сожженный автомобиль Opel Vectra.

Вероятно, именно на этой иномарке передвигались причастные к покушению на адвоката Андрея Гагуна, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты", - сказано в сообщении.

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Пострадавший отметил, что уже неоднократно замечал машину, в которой вероятно находились подрывники.

"Когда вышел из дома - обратил внимание на синий Opel. До этого уже неоднократно эту машину замечал. Только сел в машину, Opel тронулся, пять секунд и взрыв", - сказал Андрей Гагун.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Розыск подозреваемых продолжается.

В Харькове во дворе по ул. Чайковского, 6 взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна. Взрыв произошел, когда он сел за руль. Говорит, устройство было под машиной. Он чудом не пострадал.