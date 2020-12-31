Покупатель катался по магазину в тележке и избил полицейского

В Одессе в супермаркете "Сильпо" на Академика Филатова, 1 задерживали буйного покупателя.
Ночью 30 декабря мужчина 1993 года рождения катался по торговому залу на тележке и нецензурно выражался, сообщает "Думская".
25-летний сотрудник полиции охраны попытался успокоить мужчину. Тот ударил его по голове.
Охранник получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей лба.
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Нарушителя доставили в Киевский райотдел полиции. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Пострадавшего полицейского госпитализировали.
В столичный ТРЦ Ocean Plaza охрана не пропустила посетителя из-за отсутствия маски, что привело к конфликту с потасовкой. Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".
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