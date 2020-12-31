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четверг, 31 декабря 2020 20:30

Покупатель катался по магазину в тележке и избил полицейского

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Покупатель катался по магазину в тележке и избил полицейского
В Одессе покупатель напал на полицейского. Фото: npu.gov.ua

В Одессе в супермаркете "Сильпо" на Академика Филатова, 1 задерживали буйного покупателя.

Ночью 30 декабря мужчина 1993 года рождения катался по торговому залу на тележке и нецензурно выражался, сообщает "Думская".

25-летний сотрудник полиции охраны попытался успокоить мужчину. Тот ударил его по голове.

Охранник получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей лба.

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Нарушителя доставили в Киевский райотдел полиции. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Пострадавшего полицейского госпитализировали.

В столичный ТРЦ Ocean Plaza охрана не пропустила посетителя из-за отсутствия маски, что привело к конфликту с потасовкой. Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

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