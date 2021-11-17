Покойнику назначили исправительные работы за неуплату алиментов

 
Ексклюзивы
1/5
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
Просмотров: 81
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 1143
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 549
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 5922
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 2862
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 828
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1107
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 945
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 657
Фото
Все фото
5
7
3
6
3
&quot;Америкосы, запроданцы!&quot; - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
В Сумах обнаружили квартиру с &quot;собаками-скелетами&quot;: фото шокируют
В Сумах обнаружили квартиру с "собаками-скелетами": фото шокируют
Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный собирался бежать в РФ
Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный собирался бежать в РФ
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Гибель женщин в доме престарелых: по делу двое задержанных
Гибель женщин в доме престарелых: по делу двое задержанных
Видео
Все видео
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Кипр передал Украине подозреваемого в секс-торговле
Кипр передал Украине подозреваемого в секс-торговле
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
Просмотров: 648
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 2241
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1026
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 936
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8217
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 126
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
среда, 17 ноября 2021 19:10

Покойнику назначили исправительные работы за неуплату алиментов

  Комментировать
Покойнику назначили исправительные работы за неуплату алиментов
В Виннице за неуплату алиментов к ответственности привлекли покойника и невменяемого. Прокуратура обжаловала постановление суда. Фото: REUTERS

В Виннице за неуплату алиментов к ответственности привлекли покойника и невменяемого.

Покойнику присудили 120 часов общественно полезных работ. Документы сфальсифицировали исполнители для показателей своей работы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Работники Центрального отдела государственной исполнительной службы незаконно составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении умершего мужчины. Винницкий городской суд рассмотрел предоставленные исполнительной службой материалы. И назначил покойнику 120 часов общественно полезных работ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отцу-одиночке насчитали долг по кредиту, которым не пользовался

Так же незаконно работники службы составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении лица, признанного невменяемым и находящегося на принудительном лечении в психиатрическом учреждении.

Прокуроры оспорили постановление суда в апелляции. Приговор первой инстанции был отменен. А производство по делу закрыто.

В пяти областях Украины на дорогах начали останавливать авто должников и принуждать их к оплате.

Теперь Государственная исполнительная служба и Министерство внутренних дел могут потребовать от должников-владельцев автомобилей выплатить алименты, жилищно-коммунальные долги и другие долги по решению судов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Покойнику назначили исправительные работы за неуплату алиментов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

Самое читаемое
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 3 Просмотров: 35983
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 11142
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины Просмотров: 8172
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 5913
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - &quot;слуга&quot;
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - "слуга" Просмотров: 5292
Происшествия
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
5
 Просмотров: 162
В Сумах обнаружили квартиру с "собаками-скелетами": фото шокируют
В Сумах обнаружили квартиру с "собаками-скелетами": фото шокируют
7
 Просмотров: 2106
Суд разрешил задержать антивакцинатора Стахива
Суд разрешил задержать антивакцинатора Стахива Просмотров: 738
Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный собирался бежать в РФ
Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный собирался бежать в РФ
3
 1 Просмотров: 2520
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
3
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
2
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
1
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1
Доллар дорожает второй день подряд
1
Не надо паниковать - Арахамия о скоплении российских войск
Голосов: 2098
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть