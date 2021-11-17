Покойнику назначили исправительные работы за неуплату алиментов

В Виннице за неуплату алиментов к ответственности привлекли покойника и невменяемого. Прокуратура обжаловала постановление суда. Фото: REUTERS

В Виннице за неуплату алиментов к ответственности привлекли покойника и невменяемого.

Покойнику присудили 120 часов общественно полезных работ. Документы сфальсифицировали исполнители для показателей своей работы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Работники Центрального отдела государственной исполнительной службы незаконно составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении умершего мужчины. Винницкий городской суд рассмотрел предоставленные исполнительной службой материалы. И назначил покойнику 120 часов общественно полезных работ", - говорится в сообщении.

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Так же незаконно работники службы составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении лица, признанного невменяемым и находящегося на принудительном лечении в психиатрическом учреждении.

Прокуроры оспорили постановление суда в апелляции. Приговор первой инстанции был отменен. А производство по делу закрыто.

В пяти областях Украины на дорогах начали останавливать авто должников и принуждать их к оплате. Теперь Государственная исполнительная служба и Министерство внутренних дел могут потребовать от должников-владельцев автомобилей выплатить алименты, жилищно-коммунальные долги и другие долги по решению судов.