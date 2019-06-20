Показали возможного убийцу Вадима Комарова

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Следователи обнародовать фоторобот вероятного нападающего на журналиста Вадима Комарова.

Мужчина около 190 см ростом, худощавый, сутулится. Голова бритая или полностью лысая. Был одет в черные куртку, штаны и кепку. На ногах плотные ботинки, похожие на берцы. При ходьбе широко шагает.

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"Обращаемся к общественности и всем представителей массовых средств информации за помощью в идентификации вероятного нападающего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - отметили в полиции.

Избитого журналиста с разбитой головой 4 мая около девяти утра увидели прохожие на перекрестке ул. Надпольной и Небесной сотни. Они и вызвали "скорую". Мужчина все время находился в состоянии медицинской комы. Имел глубокую мозговую травму - повреждена была третья часть мозга. Журналисту провели 2 операции, но спасти не смогли.