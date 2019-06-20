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четверг, 20 июня 2019 15:37

Показали возможного убийцу Вадима Комарова
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Показали внешность предполагаемого убийцы Комарова
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Показали внешность предполагаемого убийцы Комарова
Показали внешность предполагаемого убийцы Комарова

Следователи обнародовать фоторобот вероятного нападающего на журналиста Вадима Комарова.

Мужчина около 190 см ростом, худощавый, сутулится. Голова бритая или полностью лысая. Был одет в черные куртку, штаны и кепку. На ногах плотные ботинки, похожие на берцы. При ходьбе широко шагает.

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"Обращаемся к общественности и всем представителей массовых средств информации за помощью в идентификации вероятного нападающего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - отметили в полиции.

Избитого журналиста с разбитой головой 4 мая около девяти утра увидели прохожие на перекрестке ул. Надпольной и Небесной сотни. Они и вызвали "скорую". Мужчина все время находился в состоянии медицинской комы. Имел глубокую мозговую травму - повреждена была третья часть мозга. Журналисту провели 2 операции, но спасти не смогли.

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