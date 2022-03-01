Показали уничтоженную оккупантами воинскую часть в Ахтырке

Военную часть в Ахтырске Сумской области оккупанты обстреляли из ракетного оружия.

В результате погибли украинские военнослужащие и гражданские лица. Точное количество пострадавших уточняется, сообщили в Офисе генпрокурора.

Автор: t.me/pgo_gov_ua В Ахтырке на Сумщине кафиры разбомбили воинскую часть. Погибли украинские военнослужащие и гражданские

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ахтырке россияне на БТР расстреляли людей

"24-27 февраля войска Российской Федерации с применением ракетного оружия обстреляли воинскую часть в Ахтырке. В настоящее время уже подтверждена гибель десятков человек, точное количество уточняется. Нанесены разрушения военной и гражданской инфраструктуры города", - сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей.

27 февраля вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов. Данные уточняются.