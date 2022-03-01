Показали уничтоженную оккупантами воинскую часть в Ахтырке

Военную часть в Ахтырске Сумской области оккупанты обстреляли из ракетного оружия.
В результате погибли украинские военнослужащие и гражданские лица. Точное количество пострадавших уточняется, сообщили в Офисе генпрокурора.
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"24-27 февраля войска Российской Федерации с применением ракетного оружия обстреляли воинскую часть в Ахтырке. В настоящее время уже подтверждена гибель десятков человек, точное количество уточняется. Нанесены разрушения военной и гражданской инфраструктуры города", - сказано в сообщении.
Следователи начали уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей.
27 февраля вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы.
Погибших много. Готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов. Данные уточняются.
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