Показали на видео взрыв гранаты в Киеве, из-за которого погибли люди

Камеры зафиксировали на видео смертельный взрыв гранаты в Киеве. Фото: YouTube.

Камеры зафиксировали взрыв гранаты в Киеве, из-за которого погибло 2 мужчины, а женщина, которая проходила рядом получила ранения от осколков.

Видео опубликовали на канале YouTube.

Взрыв произошел вечером 22 октября. Событие зафиксировала камера видеонаблюдения на улице Пушкинской. На видео видно лестницы офисного здания, на которых сидели погибшие. На 15-й с. заметна вспышка от взрыва, после которого мужчины упали.

Правоохранители ранее сообщили, что погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса. Затем раздался взрыв. Есть свидетели и записи с видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, у них не было ни с кем конфликтов. Причиной, считают, стало неосторожное обращение с гранатой.

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27-летняя женщина, которая пострадала от взрыва на ул. Пушкинской в Киеве, получила легкое осколочное ранение.