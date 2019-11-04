Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве

4 ноября на Большой Кольцевой дороге в Киеве произошла смертельная авария. Два человека погибли. Фото - kyiv.npu.gov.ua

Появилось видео момента смертельного столкновения Audi и BMW на улице Берковецкой в ​​Киеве.

На кадрах видно, что Audi ехали на большой скорости. Авто начало крутить и оно влетело во встречный BMW. Соответствующее видео с камер обнародовали на странице dtp.kiev.ua.

В результате столкновения водитель Audi и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте. Еще двое пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Fiat влетел под грузовик. В легковушке никто не выжил

Ребенок с другого авто и водитель не получили тяжелых травм. Ребенка увезли, водитель остался для оформления ДТП.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

Авария произошла около восьми утра 4 ноября на Большой Кольцевой дороге в Киеве. Вблизи центра Lavina Mall водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.