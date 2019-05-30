Показали место крушения геликоптера Ми-8

Государственное бюро расследований показало фотографии с места падения вертолета Ми-8 в Ровенской области.

В военной части А2595 происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи села Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет упал, пишет dbr.gov.ua.

Причины аварии неизвестны.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек - командир экипажа - командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы. На месте катастрофы работают спасатели, правоохранители и комиссия военных.

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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице Twitter отреагировал на катастрофу военного вертолета на Ровенщине. "Нехороший утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - пишет Зеленский.