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пятница, 28 июня 2019 17:40

Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане

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Полиция разыскивает 22-летнюю Анну Александровну Пилявскую из Хмельницкой области. Ее 3-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов.

Фото женщины опубликовал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Автор: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
  Полиция разыскивает 22-летнюю Анну Пилявскую из Хмельницкой области. Ее 3-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Полиция разыскивает 22-летнюю Анну Пилявскую из Хмельницкой области. Ее 3-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Устанавливаем местонахождение матери мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах", - написал он под фото.

Приметы: рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировки в виде короны, на предплечье татуировка с изображением "ловца снов с головами двух волков".

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Автор: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
  Полиция разыскивает 22-летнюю Анну Пилявскую из Хмельницкой области. Ее 3-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Полиция разыскивает 22-летнюю Анну Пилявскую из Хмельницкой области. Ее 3-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Если известна какая-либо информация по матери погибшего мальчика, сообщайте на линию 102.

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. Сообщение о страшной находке поступило в 21 часов 27 июня. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

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Дата
28
июня

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