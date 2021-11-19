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пятница, 19 ноября 2021 14:59

Показали фото заказчицы покушения на Лещенко

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Показали фото заказчицы покушения на Лещенко
Гражданинку Украины Елену Богач арестовали на два месяца по делу покушения на министра Романа Лещенко. Фото: t.me/graty_me

Печерский районный суд Киева арестовал Елену Богач - вторую подозреваемую в покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

На заседании она не признала вину. Сказала, что была помощницей американского бизнесмена Курта Гросанса и не была в курсе его конфликта с министром, передают "Ґрати".

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Гроссанс на суде свалил все на Богач. Сказал, что не понимает украинский. И не знает, о чем она договаривалась с киллером. Гражданин США в ближайшие два месяца тоже проведет под стражей.

Обоим подозреваемым грозят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского.

О подготовке покушения на министра Романа Лещенко стало известно вчера, 18 ноября, на брифинге министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Сам Лещенко о покушении узнал за полчаса до начала брифинга. Говорит, что с 2020 года находится под государственной охраной. Для него стала шоком ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер. Мошеннические действия гражданина США были совершены не только в отношении него, но и в отношении других лиц. Были выиграны все суды. Поэтому на постоянно поступавшие манипуляции и шантаж он не реагировал.

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19
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