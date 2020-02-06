Показали фото ужасного лобового столкновения легковушек

Под Киевом, между Украинкой и Обуховым, произошло ужасное лобовое столкновение двух автомобилей.
В результате аварии серьезные травмы получили оба водителя, им понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"Предварительно, серое авто вылетело на встречную, где и произошло ДТП", - говорится в сообщении.
На фото с места события можно увидеть, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.
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Неподалеку Мелитополя Запорожской области в аварию попал маршрутный микроавтобус с шестью пассажирами. Причина аварии: нарушение Правил дорожного движения 46-летним водителем рейсового микроавтобуса.
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