Показали фото ужасного лобового столкновения легковушек

Под Киевом, между Украинкой и Обуховым, произошло ужасное лобовое столкновение двух автомобилей.

В результате аварии серьезные травмы получили оба водителя, им понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Предварительно, серое авто вылетело на встречную, где и произошло ДТП", - говорится в сообщении.

На фото с места события можно увидеть, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.

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Неподалеку Мелитополя Запорожской области в аварию попал маршрутный микроавтобус с шестью пассажирами. Причина аварии: нарушение Правил дорожного движения 46-летним водителем рейсового микроавтобуса.