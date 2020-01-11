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суббота, 11 января 2020 13:12

Показали фото украинской борту с пробоинами от обломков ракеты
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10 января эксперты украинской комиссии в Тегеране разбирались в привезенных на площадку фрагментах самолета и установили подробности авиакатастрофы.

"Вчера мы прослушали записи одного черного ящика. В нем записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно понять одно: никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров. полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже вместе с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой", - сообщил сотрудник государственной комиссии "Цензор.НЕТ".

Эксперты разобрали фрагменты самолета
Фото: Офис президента
Эксперты разобрали фрагменты самолета
Эксперты разобрали фрагменты самолета
Эксперты разобрали фрагменты самолета
Эксперты разобрали фрагменты самолета

Впоследствии комиссия взялась за восстановлением фрагментов самолета. Надо было определить, как эти куски металла связаны между собой.

"Интрига сохранялась допоздна. Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях, ни на крыльях. Не исключаю, что самолет мог падать практически целым. Не бросалось в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, любые сразу заметны следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Многие повреждений на корпусе - результат падения. Но потом самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета", - добавляют в комиссии.

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Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. По ее фрагменте обнаружили пробоины от элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Установили, что российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание - кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, пропала связь.

Пока нет данных о том, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить.

"Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей. Рассчитываем, что уже сегодня получим доступ ко всем данным объективного контроля. Относительно сотрудничества с иранскими коллегами, то у нас складывается впечатление, что те, кто с нами в контакт, искренне хотят помочь и сами разобраться, в общем проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и деловые контакты у нас сохранятся и теперь ", - добавляют специалисты.

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В то же время Офис президента опубликовал фотографии обломков сбитого в Иране украинского самолета, сделанные украинскими специалистами.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.

С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор. Территория не охраняется стражами, нет ограничительной ленты.

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