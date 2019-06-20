Показали фото подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
Просмотров: 792
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1206
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1233
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4482
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1449
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 315
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7668
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 360
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
5
6
4
4
3
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
Видео
Все видео
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры сражались за место в автобусе
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 279
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1998
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3150
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 801
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
четверг, 20 июня 2019 01:20

Показали фото подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

  Комментировать
Показали фото подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
В убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области подозревают местного жителя 22-летнего Николая Тарасова. Он был знаком с девочкой. Фото - priboi.news

В убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области подозревают местного жителя 22-летнего Николая Тарасова.

Он был знаком с девочкой. Его родители торгуют на том же рынке, где и мать Дарьи. Мужчина неоднократно помогал ей в качестве грузчика.

Он и раньше заглядывался на малолетних девочек, но к ответственности не привлекался, по информации местных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку

В поселке говорят, что мужчина увлекался компьютером, жил как отшельник, фактически не выходил из дома.

Также есть информация, что о преступлении знала соседка. Но скрывала это. В дом подозреваемого несколько раз приходили полицейские, но он все их подозрения отвергал. И только когда они пришли с соседкой, показал, где спрятал труп девочки.

11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. Около 14.00 она вышла из рынка "Привоз", где работает ее мать и пошла в школу на репетицию танцевального номера. Однако там так и не появилась. В течение недели ее искали около полутысячи человек. Нашли в выгребной яме уличного туалета у дома Тарасовых. Во время допроса подозреваемый признался, что душил девочку в доме. А потом раздел до гола и бросил в яму. Одежду облил бензином и сжег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали фото подозреваемого в убийстве 11-летней девочки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп 1 Просмотров: 98943
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 82455
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 58417
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 9 Просмотров: 43498
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 38604
Происшествия
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 Просмотров: 81
"Больше интересовался телефоном" - новые данные о подозреваемом в убийстве Дарьи Лукьяненко
"Больше интересовался телефоном" - новые данные о подозреваемом в убийстве Дарьи Лукьяненко Просмотров: 1611
Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку
Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку Просмотров: 3825
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Просмотров: 5661
Преступление скрывали: сообщили шокирующую деталь об убийстве Дарьи Лукьяненко
Преступление скрывали: сообщили шокирующую деталь об убийстве Дарьи Лукьяненко Просмотров: 3366
Больше всего комментируют
34
Тимошенко срочно нужны выборы
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
25
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
21
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
17
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
Голосов: 1128
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua