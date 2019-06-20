Показали фото подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

В убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области подозревают местного жителя 22-летнего Николая Тарасова. Он был знаком с девочкой. Фото - priboi.news

В убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области подозревают местного жителя 22-летнего Николая Тарасова.

Он был знаком с девочкой. Его родители торгуют на том же рынке, где и мать Дарьи. Мужчина неоднократно помогал ей в качестве грузчика.

Он и раньше заглядывался на малолетних девочек, но к ответственности не привлекался, по информации местных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку

В поселке говорят, что мужчина увлекался компьютером, жил как отшельник, фактически не выходил из дома.

Также есть информация, что о преступлении знала соседка. Но скрывала это. В дом подозреваемого несколько раз приходили полицейские, но он все их подозрения отвергал. И только когда они пришли с соседкой, показал, где спрятал труп девочки.

11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня. Около 14.00 она вышла из рынка "Привоз", где работает ее мать и пошла в школу на репетицию танцевального номера. Однако там так и не появилась. В течение недели ее искали около полутысячи человек. Нашли в выгребной яме уличного туалета у дома Тарасовых. Во время допроса подозреваемый признался, что душил девочку в доме. А потом раздел до гола и бросил в яму. Одежду облил бензином и сжег.