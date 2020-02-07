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пятница, 07 февраля 2020 07:31

Показали, чем в Раде был "вооружен" работник госохраны

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  Охранник находился в президиуме во время столкновения между депутатами от "Батькивщины" и "Слуги народа"
Охранник находился в президиуме во время столкновения между депутатами от "Батькивщины" и "Слуги народа"

В Управлении государственной охраны Украины отрицают наличие в их работника оружия при себе в парламенте.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле к его ремню прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", - пояснили в УГО.

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Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить ситуацию относительно пребывания вооруженного человека в сессионном зале. Также с соответствующей просьбой обратился внефракционный народный депутат Сергей Рудик. Он рассказал, что на странице нардепа от "ЕС" Максима Саврасова в Facebook размещены фото, на котором видно, что возле президиума находилась охрана "с оружием".

Вчера Верховная Рада во втором чтении рассматривала законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинском, государство и местные общины.

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Дата
07
февраля

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