Поймали вора, который застрелил пенсионерку и ее внука

Грабитель застрелил двух человек ради мобильного и кредитки. Фото: facebook/Дмитро Головін

В пригороде Одессы задержан вор, застреливший пенсионерку и ее внука.

"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука", - сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин в Facebook.

Он выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого.

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Продолжаются следственные действия. По некоторым данным, ограбление и убийство совершено молодым мужчиной в селе Крыжановка, граничащим с Суворовским районом Одессы.

В Одессе на кладбище 33-летний мужчина ограбил 23-летнюю женщину. Заметив ее в дорогой одежде, правонарушитель схватил ее за шею, повалил на землю и, несколько раз ударил кулаком в лицо. Потом забрал сумку с деньгами и телефоном, шубу, кольцо и убежал.