Поймали военного, который продавал наркотики

Фото: Военная прокуратура

В Винницкой обл. правоохранители задержали военнослужащего во время сбыта наркотиков.

Правоохранители провели оперативную закупку 25 июня и 13 декабря 2019. Задокументировали продажу прапорщиком амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

"18 декабря во время очередного незаконного сбыта наркотических средств военнослужащий был задержан", - говорится в сообщении.

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Проводятся обыски по месту жительства прапорщика и его сообщников. Задержанному готовится сообщение о подозрении.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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