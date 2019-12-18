Поймали военного, который продавал наркотики

В Винницкой обл. правоохранители задержали военнослужащего во время сбыта наркотиков.
Правоохранители провели оперативную закупку 25 июня и 13 декабря 2019. Задокументировали продажу прапорщиком амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.
"18 декабря во время очередного незаконного сбыта наркотических средств военнослужащий был задержан", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Проводятся обыски по месту жительства прапорщика и его сообщников. Задержанному готовится сообщение о подозрении.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
В печи на предприятии в Южном сожгли более 4 т наркотиков. Их изъяли у контрабандистов и распространителей в рамках уголовных производств.
Комментарии