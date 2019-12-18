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среда, 18 декабря 2019 22:33

Поймали военного, который продавал наркотики
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Прапорщик продавал наркотики
Фото: Военная прокуратура
Прапорщик продавал наркотики
Прапорщик продавал наркотики

В Винницкой обл. правоохранители задержали военнослужащего во время сбыта наркотиков.

Правоохранители провели оперативную закупку 25 июня и 13 декабря 2019. Задокументировали продажу прапорщиком амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

"18 декабря во время очередного незаконного сбыта наркотических средств военнослужащий был задержан", - говорится в сообщении.

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Проводятся обыски по месту жительства прапорщика и его сообщников. Задержанному готовится сообщение о подозрении.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В печи на предприятии в Южном сожгли более 4 т наркотиков. Их изъяли у контрабандистов и распространителей в рамках уголовных производств.

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