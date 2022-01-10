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понедельник, 10 января 2022 17:15

Поймали украинца, обманывавшего граждан Евросоюза
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Украинские правоохранители в рамках международного сотрудничества разоблачили соучастника транснациональной мошеннической схемы
Фото: Офис генпрокурора
Получали реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза
Создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые получали таким образом купленный товар
Украинская полиция провела операцию совместно с правоохранителями Германии

Украинские правоохранители в рамках международного сотрудничества разоблачили соучастника транснациональной мошеннической схемы.

Гражданин Украины вместе со знакомым на специализированных хакерских форумах получал реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Средствами пострадавших оплачивали покупки в интернет-магазинах, сообщает Офис генерального прокурора.

"Также они создали сайты для трудоустройства торговых агентов, которые получали таким образом купленный товар и сбывали его в странах Восточной Европы. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 млн грн", - говорится в сообщении.

Украинская полиция провела операцию совместно с правоохранителями Германии.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещи.

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Соорганизатор схемы находится в заключении в Германии.

Польские правоохранители задержали на территории Польши двух граждан Украины – 24 и 25 лет. Мужчин подозревают в организации мошеннической схемы по выманиванию денег. Задержанные и другие члены группы рассылали фейковые счета за коммунальные услуги. Таким образом, они обманули или пытались обмануть 380 тысяч поляков.

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Дата
10
января

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