Поймали преступную банду, которую контролировал российский вор в законе

СБУ разоблачила группу преступников, которые причастны к разбойным нападениям и "выбиванию" денег из предпринимателей.

Руководил бандитами российский вор в законе, сообщили в пресс-службе Одесского управления СБУ.

"Участники группы через создание искусственных конфликтных ситуаций требовали деньги с представителей коммерческих структур с Одесской и Николаевской областей. Установлено, что злоумышленники также совершали разбой с использованием огнестрельного оружия. Задокументировано факт нападения злоумышленников на одесского бизнесмена в начале февраля этого года. Из-за угроз физической расправы и нанесение тяжких телесных повреждений потерпевшему они пытались завладеть его имуществом. После совершения преступления участники группы скрывались от правоохранительных органов с соблюдением строгих мер конспирации ", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/sbu.odessa Руководил бандитами российский вор в законе

Автор: facebook.com/sbu.odessa Двух злоумышленников задержали в центре Николаева

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Двух злоумышленников задержали в центре Николаева. Во время обысков по местам пребывания злоумышленников на территории Одесской и Николаевской областей изъяли оружие, средства связи, тепловизор, средства пытки и другие доказательства преступной деятельности.

Следствие продолжается.

В Одессе полицейские задержали вора в законе по кличке "Мамука Хонский" 17 марта. В Украину он попал незаконно.