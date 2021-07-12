Поймали бывшего прокурора, которого подозревают во взяточничестве

Матюшко приговорили к двум годам колонии за взяточничество. Фото: НАБУ

Задержали бывшего прокурора Генпрокуратуры Александра Матюшко.

Его приговорили к двум годам лишения свободы за предложение $10 тыс. за трудоустройство на руководящую должность в НАБУ, сообщает пресс-служба НАБУ.

Обещал членам конкурсной комиссии НАБУ деньги за назначение его на должность руководителя или заместителя руководителя отдела детективов.

Матюшко поместили в СИЗО. Его могут приговорить к исправительной колонии.

НАБУ и САП задержали Матюшко 17 февраля 2016 года. В апреле 2016 дело направили в суд. За три года Голосеевский райсуд Киева не принял решение. После создания ВАКС дело передали по подсудности и начали рассматривать сначала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый нардеп бежал за границу

ВАКС признал Матюшко виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. В начале февраля 2021 года бывшего прокурора объявили в розыск. Он уклонялся от отбывания наказания.

Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему прокурору Генеральной прокуратуры Александру Матюшко. Чиновника приговорили к двум годам тюрьмы за попытку подкупа члена конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро. Решение 7 июля принял Кассационный уголовный суд.