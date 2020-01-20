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понедельник, 20 января 2020 21:17

Похороны накануне дня рождения: херсонцы простились с погибшей бортпроводницей
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На Херсонщине попрощались с погибшей в авиакатастрофе в Тегеране бортпроводницей 27-летней Екатериной Статник
Фото: firstregion.com.ua
На Херсонщине попрощались с погибшей в авиакатастрофе в Тегеране бортпроводницей 27-летней Екатериной Статник
На Херсонщине попрощались с погибшей в авиакатастрофе в Тегеране бортпроводницей 27-летней Екатериной Статник
На Херсонщине попрощались с погибшей в авиакатастрофе в Тегеране бортпроводницей 27-летней Екатериной Статник
На Херсонщине попрощались с погибшей в авиакатастрофе в Тегеране бортпроводницей 27-летней Екатериной Статник

20 января в поселке Новая Маячка Алешковского района Херсонской области простились с погибшей в авиакатастрофе в Тегеране бортпроводницей 27-летней Екатериной Статник.

В родительский дом погибшей люди шли с цветами и венками. Большинство не сдерживала слез, сообщает firstregion.com.ua.

Односельчан шокировала трагическая смерть Екатерины Статник. Для них она была гордостью. Женщины ставили ее в пример своим детям, ведь она смогла с простой скромной семьи "выбиться в люди".

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С родительского дома церемония прощания перенеслась в местный храм, где совершили церковный обряд отпевания умершей. Похоронили Екатерину Статник на новом кладбище в Новой Маячке.

21 января ей должно было исполниться 28 лет.

20 января в Ивано-Франковске попрощались с погибшей в авиакатастрофе самолета Boeing-737 бортпроводницей 24-летней Марией Микитюк. Была единственным ребенком в семье. Воспитывала ее мать.

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