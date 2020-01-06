Похоронили братьев, погибших во время пожара

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 5571
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26109
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2268
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2223
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3429
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1674
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
5
4
18
8
3
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
В жилом доме в Ровно произошел взрыв
В жилом доме в Ровно произошел взрыв
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Видео
Все видео
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Женщина потеряла лошадей посреди города
Женщина потеряла лошадей посреди города
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1494
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2268
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3429
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1404
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 16:50

Похоронили братьев, погибших во время пожара

  Комментировать
Похоронили братьев, погибших во время пожара
В Токмаке Запорожской области похоронили погибших при пожаре 4-летнего Богдана и его брата 1,5-летнего Даниила. Фото - apostrophe.ua

В Токмаке Запорожской области похоронили 4-летнего Богдана и его брата 1,5-летнего Даниила, погибших в результате пожара в квартире дома по улице Нансена.

На прощание с малышами пришли жители города, которые зажгли свечи у подъезда. Также к подъезду неравнодушные граждане несли цветы и игрушки, пишут местные СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сердце матери запускали 17 минут" - подробности смертельного пожара, в котором погибли дети

Панихиду проводил Свято-Успенского собора отец Николай.

Все расходы по организации похорон на себя взял исполком Токмакского горсовета.

Смертельный пожар произошел 2 января в квартире на третьем этаже. Дети задохнулись угарным газом. 27-летняя мать детей в реанимации в тяжелом состоянии. О смерти детей она не знает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похоронили братьев, погибших во время пожара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Ждали семь веков: Украина получила томос

Валерию Лобановскому не везло в решающих встречах

Корону первого короля-христианина привезли из США

Река в центре города вышла из берегов

Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути

Самое читаемое
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 32463
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 16038
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 14031
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 12852
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 11466
Происшествия
Отсидел за изнасилование: рассказали о подозреваемом в убийстве двух подруг в Киеве
Отсидел за изнасилование: рассказали о подозреваемом в убийстве двух подруг в Киеве Просмотров: 1170
В Киеве разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину
В Киеве разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину Просмотров: 360
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
5
 Просмотров: 684
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО Просмотров: 4095
Смертельное ДТП: пьяный водитель сбил детей
Смертельное ДТП: пьяный водитель сбил детей Просмотров: 747
Больше всего комментируют
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
2
Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
2
Следующими Зеленский будет встречать Пореченкова с Охлобыстиным?
2
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
2
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Голосов: 999
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua