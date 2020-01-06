Похоронили братьев, погибших во время пожара

В Токмаке Запорожской области похоронили погибших при пожаре 4-летнего Богдана и его брата 1,5-летнего Даниила. Фото - apostrophe.ua

В Токмаке Запорожской области похоронили 4-летнего Богдана и его брата 1,5-летнего Даниила, погибших в результате пожара в квартире дома по улице Нансена.

На прощание с малышами пришли жители города, которые зажгли свечи у подъезда. Также к подъезду неравнодушные граждане несли цветы и игрушки, пишут местные СМИ.

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Панихиду проводил Свято-Успенского собора отец Николай.

Все расходы по организации похорон на себя взял исполком Токмакского горсовета.

Смертельный пожар произошел 2 января в квартире на третьем этаже. Дети задохнулись угарным газом. 27-летняя мать детей в реанимации в тяжелом состоянии. О смерти детей она не знает.