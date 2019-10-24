Похитительнице младенца сообщили о подозрении

Работники Ирпенского отдела полиции Киевской области объявили о подозрении в похищении младенца 26-летней женщине.
Об этом говорится в заметке на странице полиции Киевской области в Facebook.
Ее подозревают в незаконном лишении свободы или похищении человека.
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Статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
25 октября в помещении Ирпенского суда будет избираться мера пресечения злоумышленницы на время проведения досудебного расследования.
23 октября около 11.30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении легковушке серебристого цвета.
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