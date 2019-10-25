Похитительнице младенца избрали меру пресечения

Подозреваемая должна будет носить электронный браслет. Фото: УНИАН

Похитительнице младенца в Киевской обл. Ирпенский городской суд Киевской обл. избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

"С учетом всех предоставленных материалов судом принято решение о применении в отношении подозреваемой гражданки меры пресечения в виде домашнего ареста, заключающегося в запрете подозреваемому покидать жилье в определенное время суток с обязательством носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении на сайте суда.

Ее обязали прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью, а не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или в суд об изменении своего места жительства или места работы.

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Следователь и прокурор просили суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

23 октября около 11.30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении в легковушке серебристого цвета.