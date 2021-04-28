Похищенным посреди улицы оказался врач-реабилитолог

Фото: t.me/VGlagola

Похищенным в Ужгороде мужчиной оказался врач-реабилитолог Владимир Сабадош.

Он пв основном работает с футболистами, сообщил в журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похищение и пытки утюгом иностранцев: кем оказалась организатор

"На странице в Facebook у Владимира как место работы значится ФК "Ужгород". Источники в футбольном клубе утверждают, что у врача, якобы, были долги", - рассказал журналист.

Уже известно, что мужчина отказался от всех претензий к похитителям и не захотел писать заявление в полицию.

27 апреля около 19:30 на ул. Владимирской в ​​Ужгороде несколько мужчин похитили местного врача, который шел по улице. Его силой затолкали в черный внедорожник Toyota. Очевидцы вызвали полицию указав номерные знаки и описав автомобиль. В городе был объявлен план-перехват. Автомобиль и похищенного нашли на окраине города.