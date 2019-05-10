Похищение ребенка в Запорожье: дипломаты провели встречу

Анастасия Могенсен из Запорожья уже неделю проводит акцию протеста перед посольством Дании в Киеве. Фото - предоставлено Анастасией Могенсен

В Министерстве иностранных дел Украины представители МИД Дании встретились с украинскими коллегами для обсуждения ситуации по содержанию в датском посольстве похищенного в Запорожье Даниэля Могенсена, 2,5 года. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

По его словам, удерживаемого на территории датского посольства маленького украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач и с ребенком все хорошо.

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"Имел откровенную беседу с послом Дании Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Климкиным и Самуэльсеном", - написал Божок.

Он также добавил, что вскоре адвокату матери передадут официальный медицинский отчет.

2/2 Утримуваного на території 🇩🇰 посольства малолітнього українця Даніеля вже оглянув 🇺🇦 лікар - з дитиною все добре. Невдовзі адвокату матері буде передано офіційний медичний звіт. Активно працюємо з данською стороною, щоб остаточно розв'язати ситуацію. pic.twitter.com/3jLhJKm8Mg — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 травня 2019 р.

Анастасия Могенсен из Запорожья уже неделю проводит акцию протеста перед посольством Дании в Киеве. Она утверждает, что ее бывший муж похитил их сына и скрывается с ним на территории диппредставительства.