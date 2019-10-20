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воскресенье, 20 октября 2019 10:55

Похищение и убийство 44-летней киевлянки: сообщили новые подробности

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Похищение и убийство 44-летней киевлянки: сообщили новые подробности
Пропавшую киевлянку 44-летнюю Елену Лесную нашли убитой. Фото - facebook.com/KyivOperativ

В Киеве по подозрению в похищении и убийстве 44-летней Елены Лесной задержали ее бывшего мужа с сообщником.

43-летний мужчина действовал из корыстных побуждений и хотел завладеть имуществом и деньгами бывшей жены, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Он привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого и лишил женщину жизни. Бывший муж позвонил потерпевшей и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи в Дарницком районе Киева. Около 15.30 женщина прибыла на встречу на автомобиле Land Rover Discovery. Пользуясь физическим превосходством, злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После чего повезли в лесополосу рядом с деревней Вороньки Бориспольского района Киевской области", - сказано в сообщении.

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Похитители повели женщину вглубь леса, где били по голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы. Забрав все ценные вещи потерпевшей, злоумышленники забрали ее автомобиль и покинули место преступления.

Правоохранителям удалось установить подозреваемых и задержать их. 21 октября задержанным будут выбирать меру пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Елена Лесная исчезла 15 октября. Она выехала на Land Rover со своего паркинга на Энтузиастов, 35/2. Отвезла ребенка в детский сад и должна была ехать на работу. Но по дороге исчезла.

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