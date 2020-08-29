Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике

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29-летний злоумышленник, который похитил на заправке в Борисполе под Киевом 4-летнюю Елизавету Колиснеченко, был под действием наркотиков.

Его с ребенком в автомобиле остановили и задержали возле аэропорта "Борисполь". Об этом рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Похититель - 29-летний местный житель. По предварительно установленной информации в состоянии наркотического опьянения похитил девочку для дальнейшего изнасилования", - рассказали полицейские.

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Ребенок в безопасности и передан матери. Продолжаются следственные действия.

О похитителе известно, что его зовут Максим Янов. Имеет магазин канцтоваров у школы №6. Его мать - владелица службы такси.

"Я знакома с ним около 20 лет. И действительно шокирована. Никогда бы не подумала что он на такое способен", - говорит Александра Карпенко.

Ребенка похитили 28 августа в 19:55 на заправке по ул. Февральская, 1 в Борисполе. Пока мама была на кассе заправки, а папа в машине, девочка рассматривала игрушки. К ней подошел неизвестный, взял на руки, посадил к себе в машину и уехал в неизвестном направлении.