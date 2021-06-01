Похищали людей и авто: задержали банду опасных рецидивистов

На Западной Украине полицейские Киевщины вместе с Закарпатскими правоохранителями задержали рецидивистов, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Закарпатской области.

Во Львове и Мукачеве правоохранители провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей полиции, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Участники преступной группировки" специализировались "на разбоях, торговле оружием, контрабанде, продаже наркотиков, а также похищении людей. Мукачевская преступная организация представляла собой организованное устойчивое иерархическое объединение, которое систематически и целенаправленно занималось преступной деятельностью. Все фигуранты преступной группировки - жители Закарпатья в возрасте от 25-ти до 46-ти лет, спортивного телосложения, обладают навыками боевых искусств. Сейчас полиция проверяет причастность указанных лиц к похищению известного мукачевского рэпера в сентябре 2020 года, а также к ряду вооруженных столкновений ", - говорится в сообщении.

29 мая во львовском аэропорту задержали 41-летнего организатора группы. Мужчина ранее был судим. Злоумышленник прибыл во Львов рейсом из Турции. Еще одного координатора группировки правоохранители задержали на границе с Польшей.

Фото: zk.npu.gov.ua

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Во время обысков полицейские изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, два помповых ружья, 10 пистолетов системы "ПМ", пять пистолетов "Форт-17", пять пистолетов ТТ, шесть гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы.

У злоумышленников обнаружили целый арсенал холодного оружия в количестве 100 штук, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежду и бронежилеты, которые фигуранты использовали в своей преступной деятельности.

В помещении участников банды нашли дорогие швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности и валюту. У злоумышленников изъяли шесть авто, в том числе премиум-класса "Mercedes" и "Audi", которые использовались при подготовке и совершении преступлений.

Сейчас семеро преступников, в том числе организатор, задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Одессе на одной из остановок общественного транспорта на ул. Варненской похитили 22-летнего мужчину. Неизвестные завязали с ним разговор, а затем затолкали в авто и повезли на окраину города. По дороге, угрожая ножом, у пострадавшего отобрали деньги, банковскую карту и смартфон, а чтобы узнать к ним пароли, жестоко избили.