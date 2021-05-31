Похищали и пытали: что не учли в апелляции Стерненка-Демчука

Активистам Сергею Стерненку и Руслану Демчуку отменили приговоры. В феврале их осудили на 7,3 года с конфискацией части имущества. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Одесских активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука оправдали по статье о разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича за недостаточностью улик.

В то же время судьи Апелляционного суда решили, что Щербича действительно похитили и пытали. Это подтверждает доказательная база, предоставленная прокуратурой, по мнению коллегии.

В частности речь идет о трекинге телефонов обвиняемых. По словам судей, Виктор Попревич обоснованно признал Стерненка и Демчука виновными по этой статье. Доводы стороны защиты судья назвала "безосновательными". Обоих фигурантов дела приговорили к пяти годам тюрьмы и освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности.

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Также апелляционный суд отменил приговор Приморского районного суда по обвинению в незаконном хранении оружия. Апелляция признала пистолет Стерненка не​​огнестрельным, а стартовым. По мнению судей, это оружие нельзя считать боевым. Кроме того апелляция "критически оценивает выводы судебного эксперта", который несколько раз менял свои показания и не мог ответить на все вопросы суда. Именно он признал стартовый пистолет Стерненка огнестрельным. В конце концов Стерненка признали виновным в хранении одного боевого патрона. Якобы он мог быть опасным "из-за участия обвиняемого в массовых акциях". За это Стерненко получил один год условного наказания.

Сергея Стерненка и Руслана Демчука засудили на 7,3 года с конфискацией части имущества решением Приморского райсуда Одессы от 23 февраля. Речь идет о деле шестилетней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Активистов одесского "Правого сектора" признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. Поэтому сроки получили по двум другим статьям. Прокуратура просила для них по восемь лет.