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пятница, 12 февраля 2021 17:17

Пограничники задержали двух женщин с поддельными тестами на Covid-19

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Пограничники задержали двух женщин с поддельными тестами на Covid-19
Женщин задержали за подделку документов. Фото: ГПСУ

2-х гражданок Молдовы с поддельными ПЦР-тестами обнаружили в пункте пропуска "Порубное".

Их задержали 11 февраля, около 16:00, сообщает ГПСУ

На медицинских документах не было QR-кода, бланк был неустановленного образца. Пограничники Черновицкого отряда обратились к администрации медицинского учреждения. Установили, что женщины не посещали их.

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Пограничники сообщили о ситуации Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Женщины уехали с пункта пропуска в сопровождении сотрудников Нацполиции.

Страны мира понемногу открывают свои границы. Однако в большинстве из них нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. В последнее время участились случаи выявления поддельных тестов на коронавирус у граждан Украины за рубежом.

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