Пограничники поймали немцев, продававших женщин в секс-рабство

Преступники вербовали женщин для работы в ЕС. Фото: ГПСУ

Правоохранители разоблачили двух граждан Германии, подозреваемых в торговле людьми.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники пресекли незаконную деятельность по вербовке в страны ЕС женщин. Они там страдали от сексуальной эксплуатации.

"В результате проведения мероприятий общая межведомственная группа задержала двух граждан Германии, подозреваемых в вербовке пяти гражданок Украины - жительниц Львовщины, для занятия проституцией. Иностранцы планировали переправить женщин в одну из стран ЕС", - говорится в сообщении.

Фигуранту уголовного производства и его сообщнику объявили подозрение в совершении уголовного преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до двенадцати лет.

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Организатора торговли людьми отправили под стражу с правом внесения залога в размере около 300 тыс. грн.

Современное рабство является проблемой во всем мире, в том числе и в Украине. А каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение за границей или в другом населенном пункте. Многие думают, что рабства уже не существует, но оно просто приняло другие формы. И прежде всего это о нарушении прав человека: людей эксплуатируют с целью получения прибыли.