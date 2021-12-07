Погибших уже 11: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком

Число пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовика возле села Брусилов под Черниговом возросло до 11.
Еще восемь человек травмированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.
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На месте трагедии работает мобильно-оперативная группа ГСЧС и следователи.
Что стало причиной ДТП – пока неизвестно. Все подробности аварии устанавливают.
Трагедия произошла 7 декабря около 7:55 вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Грузовой автомобиль не разминулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница".
Сначала сообщалось о 10 погибших и семерых травмированных.
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