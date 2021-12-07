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вторник, 07 декабря 2021 10:15

Погибших уже 11: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
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Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 11 погибших, еще восемь человек в больнице
Фото: cn.dsns.gov.ua
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 11 погибших, еще восемь человек в больнице
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 11 погибших, еще восемь человек в больнице
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 11 погибших, еще восемь человек в больнице
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 11 погибших, еще восемь человек в больнице

Число пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовика возле села Брусилов под Черниговом возросло до 11.

Еще восемь человек травмированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

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На месте трагедии работает мобильно-оперативная группа ГСЧС и следователи.

Что стало причиной ДТП – пока неизвестно. Все подробности аварии устанавливают.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55 вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Грузовой автомобиль не разминулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница".

Сначала сообщалось о 10 погибших и семерых травмированных.

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