Погибших уже 11: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком

Фото: cn.dsns.gov.ua

Число пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовика возле села Брусилов под Черниговом возросло до 11.

Еще восемь человек травмированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

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На месте трагедии работает мобильно-оперативная группа ГСЧС и следователи.

Что стало причиной ДТП – пока неизвестно. Все подробности аварии устанавливают.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55 вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. Грузовой автомобиль не разминулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". Сначала сообщалось о 10 погибших и семерых травмированных.