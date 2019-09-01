Погибли сын и сожитель - в многоэтажке произошел пожар

В Херсоне произошел пожар. Фото: ГСЧС

В ночь на 1 сентября в Херсоне произошел пожар в жилой многоэтажке на проспекте Строителей.

На верхнем этаже пятиэтажки произошло возгорание, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Для ликвидации пожара на место происшествия сначала были направлены три единицы техники. По прибытии спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения огня на другие помещения", - говорится в сообщении.

Из подъезда эвакуировали 12 жителей.

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В горящей квартире обнаружили женщину. Ее госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы.

В одной из комнат нашли двух погибших мужчин. Это сожитель пострадавшей женщины и ее сын 1993 года рождения. Пожар ликвидировали через 2 часа после вызова спасателей. Причина возгорания устанавливается.

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