Погибли 77 человек, пострадали - 250: масштабная авиакатастрофа во Львове

17 лет назад, 27 июля 2002 года во Львове произошла величайшая трагедия тех лет - авиакатастрофа в Скнилове.
В тот день проводили авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса. Люди собрались на площадках для того, чтобы посмотреть на высший пилотаж.
Праздник превратился в трагедию внезапно- истребитель Су-27УБ ВС Украины, упал в толпу зрителей.
Погибли 77 человек из которых 28 - дети. В общем пострадало 250 человек.
В тот день за штурвалом сидели пилоты высшей категории Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Они должны были управлять самолетом МиГ-29, однако по стечению обстоятельств самолет не смогли отправить во Львов.
Машину заменили на роковой истребитель. На нем пытались выполнить полупетлю находясь на низкой высоте. Самолет задел крылом дерево, а затем влетев в 10-ти тысячную толпу взорвался и загорелся. Пилоты катапультировались и получили незначительные травмы, а на место взрыва отправили 20 машин скорой помощи и пожарных.
Тогдашний президент Украины Леонид Кучма сбросил всю вину на военных, освободил от должности главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Виктора Стрельникова. В то же время министр обороны Украины Владимир Шкидченко подал прошение об отставке, однако отставка не была принята.
Генеральная прокуратура начала расследование, обнаружили, что самолет был заправлен на три тонны выше, чем было необходимо. В результате пилот Топонарь не смог правильно оценить его вес и допустил опасное сближение с землей.
По его версии причиной трагедии стал недобор мощности левым двигателем самолета, в результате чего он не вышел из пике и наклонился на один бок.
Владимира Топонаря, командира Су-27 осудили на14 лет заключения. Вышел на свободу через 11 лет.
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Юрия Егорова, второго пилота Су-27, осудили на 8 лет заключения. Вышел на свободу через 2,5 года.
Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-го авиакорпуса, был приговорен к 6 годам заключения так же, как и Юрий Яцюк, заместитель руководителя полетами.
Анатолия Лукиниха, начальника службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса, осудили на 4 года лишения свободы условно.
На суде ни один из них не признал вины.
11 июня 2008 в украинском военном апелляционном суде в Киеве четырех бывших генералов ВС Украины признали невиновными и сняли обвинения.
Семьи пострадавших обратились в ЕСПЧ, в частности рассмотрели иск от родственников семьи Михно, которые вместе с детьми погибли в тот день.
Они считают, что Украина нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека, а именно - право на жизнь.
Однако этот иск отклонили, поскольку государство не скрывало инцидент и вело открытое расследование.
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Эти дела рассматривали 10 лет.
В этом году пострадавшим от трагедии выплатят по 2 тыс. грн. материальной помощи.
"Единовременное материальную помощь родственники погибших (жители, которые зарегистрированы во Львове) получат в соответствии с распоряжением городского головы №346 от 09.07.2019 года. Средства выплатят в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львова", - говорится в сообщении управления социальной защиты города Львова.
Кроме этого пострадавшие с мая 2019-му получили льготы по выплате 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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