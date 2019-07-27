Погибли 77 человек, пострадали - 250: масштабная авиакатастрофа во Львове

17 лет назад, 27 июля 2002 года во Львове произошла величайшая трагедия тех лет - авиакатастрофа в Скнилове.

В тот день проводили авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса. Люди собрались на площадках для того, чтобы посмотреть на высший пилотаж.

Праздник превратился в трагедию внезапно- истребитель Су-27УБ ВС Украины, упал в толпу зрителей.

Погибли 77 человек из которых 28 - дети. В общем пострадало 250 человек.

Автор: Обозреватель Пострадало 250 человек, погибло - 77 из которых 28 детей

В тот день за штурвалом сидели пилоты высшей категории Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Они должны были управлять самолетом МиГ-29, однако по стечению обстоятельств самолет не смогли отправить во Львов.

Машину заменили на роковой истребитель. На нем пытались выполнить полупетлю находясь на низкой высоте. Самолет задел крылом дерево, а затем влетев в 10-ти тысячную толпу взорвался и загорелся. Пилоты катапультировались и получили незначительные травмы, а на место взрыва отправили 20 машин скорой помощи и пожарных.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма сбросил всю вину на военных, освободил от должности главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Виктора Стрельникова. В то же время министр обороны Украины Владимир Шкидченко подал прошение об отставке, однако отставка не была принята.

Автор: Обозреватель Самолет был перегружен горючим, поэтому не смог в нужный момент набрать необходимую высоту

Генеральная прокуратура начала расследование, обнаружили, что самолет был заправлен на три тонны выше, чем было необходимо. В результате пилот Топонарь не смог правильно оценить его вес и допустил опасное сближение с землей.

По его версии причиной трагедии стал недобор мощности левым двигателем самолета, в результате чего он не вышел из пике и наклонился на один бок.

Владимира Топонаря, командира Су-27 осудили на14 лет заключения. Вышел на свободу через 11 лет.

Автор: Обозреватель Владимира Топонаря, командира Су-27 осудили на14 лет заключения. Вышел на свободу через 11 лет.

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Юрия Егорова, второго пилота Су-27, осудили на 8 лет заключения. Вышел на свободу через 2,5 года.

Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-го авиакорпуса, был приговорен к 6 годам заключения так же, как и Юрий Яцюк, заместитель руководителя полетами.

Анатолия Лукиниха, начальника службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса, осудили на 4 года лишения свободы условно.

На суде ни один из них не признал вины.

11 июня 2008 в украинском военном апелляционном суде в Киеве четырех бывших генералов ВС Украины признали невиновными и сняли обвинения.

Семьи пострадавших обратились в ЕСПЧ, в частности рассмотрели иск от родственников семьи Михно, которые вместе с детьми погибли в тот день.

Они считают, что Украина нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека, а именно - право на жизнь.

Однако этот иск отклонили, поскольку государство не скрывало инцидент и вело открытое расследование.

Автор: Обозреватель Никто из осужденных не признал себя виновным в трагедии

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Эти дела рассматривали 10 лет.

В этом году пострадавшим от трагедии выплатят по 2 тыс. грн. материальной помощи.

"Единовременное материальную помощь родственники погибших (жители, которые зарегистрированы во Львове) получат в соответствии с распоряжением городского головы №346 от 09.07.2019 года. Средства выплатят в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львова", - говорится в сообщении управления социальной защиты города Львова.

Кроме этого пострадавшие с мая 2019-му получили льготы по выплате 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.