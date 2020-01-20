Погибла семья с двумя детьми

В Запорожской области погибла семья, среди которых и двое детей. Фото - leopolis.news

Утром 20 января в городе Каменка-Днепровская Запорожской области нашли мертвыми супругов 49 и 40 лет и их детей 18 и 14 лет.

Предварительно, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительным данным, в результате неисправности печного отопления в частном доме погибли мужчина, женщина и двое детей, среди которых один несовершеннолетний", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В селе Железнодорожное Петропавловского района Днепропетровской в ​​частном доме обнаружили мертвыми 4 человек. Среди них 14-летний подросток.